Определи, где предлог, а где приставка. Раскрой скобки. Запиши сочетания слов. (по)ходить (по)росе, (в)писать (в)книжку, (с)бежать (с)дорожки, (за)бежать (за)книгой.
Русский язык
Определи, где предлог, а где приставка. Раскрой скобки. Запиши сочетания слов. (по)ходить (по)росе, (в)писать (в)книжку, (с)бежать (с)дорожки, (за)бежать (за)книгой.
Ответ(ы):
Гость:
Походить по росе,Вписать в книжку,Сбежать с дорожки,Забежать за книгой
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