К какому миру принадлежит понятие к миру объектов реальной действительности илми к миру мышлинная человека

Информатика
К какому миру принадлежит понятие к миру объектов реальной действительности илми к миру мышлинная человека
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
К миру мышления человеку. Вот правило:  Понятие - это объект внутреннего мира человека. Оно изменяется с течением времени по мере взаимодействию  человека с объектом.
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