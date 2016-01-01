К какому виду графиков относится 1-X в квадрате, и в какую сторону пойдет? Мне нуже?? развернутый ответ, умники!
Алгебра
К какому виду графиков относится 1-X в квадрате, и в какую сторону пойдет? Мне нуже?? развернутый ответ, умники!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У = 1 - х² Это квадратичная функция. График - парабола. Ветви параболы направлены вниз, так как коэффициент перед х² меньше нуля. Собственно это всё. Что просили, то и рассказал.
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