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Морфемный разбор слова изображавший
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Морфемный разбор слова изображавший
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изображ— корень а— суффикс вш —суффикс ий — окончание
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