Морфемный разбор слова изображавший

Русский язык
Морфемный разбор слова изображавший
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
изображ— корень   а— суффикс  вш —суффикс ий — окончание
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