К какрй част речи относятся такие слова как отрежь, обеспечь...
Русский язык
К какрй част речи относятся такие слова как отрежь, обеспечь...
Ответ(ы):
Гость:
Проверенные ответы содержат надёжную, заслуживающую доверия информацию, оценённую командой экспертов. На "Знаниях" вы найдёте миллионы ответов, правильность которых подтвердили активные участники сообщества, но Проверенные ответы - это лучшие из лучших.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Математика
В універмазі було 280 жіночих і 150 чоловічих костюмів.Під час розпродажу за день продали четверту частину жіночих і третю частину чоловічих костюм...