К какрй част речи относятся такие слова как отрежь, обеспечь...

Русский язык
К какрй част речи относятся такие слова как отрежь, обеспечь...
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