Какие слова разобраны неправильно?исправь ошибки

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Какие слова разобраны неправильно?исправь ошибки
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Гость:
Какие слова та разобрать?
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