К каждому слову запиши по 5-6 однокоренных слов. слова:Лесок Узкий Чёрточка Цирк.
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К каждому слову запиши по 5-6 однокоренных слов. слова:Лесок Узкий Чёрточка Цирк.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лес лесной лесовик узенький узок узковатый черта чертить черчение цирковой циркач циркачка
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