Решите сегодня , срочно! 1) Что такое ветер?Назовите причину образования ветра? 2) Почему,когда знойным летним днём вы приближаетесь к лесу , из него веет прохладой? 3) Какие ветры вы знаете?Как они дуют? 4) Определите, в каком...

География
Решите сегодня , срочно! 1) Что такое ветер?Назовите причину образования ветра? 2) Почему,когда знойным летним днём вы приближаетесь к лесу , из него веет прохладой? 3) Какие ветры вы знаете?Как они дуют? 4) Определите, в каком направлении будет дуть ветер и в каком случае он будет сильнее: а)741мм А - Б 750мм б)763мм А - Б 758мм в)754 мм А - Б 752 мм г)755 мм А - Б 762 мм
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)ветер это поток воздуха,оброзуется при встрече теплого и холодного воздуха.
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