Решите сегодня , срочно! 1) Что такое ветер?Назовите причину образования ветра? 2) Почему,когда знойным летним днём вы приближаетесь к лесу , из него веет прохладой? 3) Какие ветры вы знаете?Как они дуют? 4) Определите, в каком...

География

Решите сегодня , срочно! 1) Что такое ветер?Назовите причину образования ветра? 2) Почему,когда знойным летним днём вы приближаетесь к лесу , из него веет прохладой? 3) Какие ветры вы знаете?Как они дуют? 4) Определите, в каком направлении будет дуть ветер и в каком случае он будет сильнее: а)741мм А - Б 750мм б)763мм А - Б 758мм в)754 мм А - Б 752 мм г)755 мм А - Б 762 мм

Автор: Гость