Доклан на тему Северная о животных и растениях

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Белый медведь — житель Арктики, самый крупный на Земле хищник. Он хорошо плавает и ныряет, ловко лазает по скалам и ледяным торосам, подвижен на суше. Толстый слой подкожного сала и густая плотная шерсть надежно защищают его от холода. Даже подошвы у этого зверя в шерсти. Кормится белый медведь мясом тюленей, северных оленей, грызунов. Ловит рыбу, любит ягоды. Тюленя подкарауливает у полыньи:нанесет ему мощный удар лапой и вытащит на лед. Впервые медведица рождает одного медвежонка, а затем каждые три года по паре. Новорожденные слабы, беспомощны. За матерью начинают ходить лишь в три месяца, а расстаются с ней только через полтора года. За это время она обучает их всем премудростям медвежьей жизни.