Доклан на тему Северная о животных и растениях
Биология
Доклан на тему Северная о животных и растениях
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Белый медведь — житель Арктики, самый крупный на Земле хищник. Он хорошо плавает и ныряет, ловко лазает по скалам и ледяным торосам, подвижен на суше. Толстый слой подкожного сала и густая плотная шерсть надежно защищают его от холода. Даже подошвы у этого зверя в шерсти. Кормится белый медведь мясом тюленей, северных оленей, грызунов. Ловит рыбу, любит ягоды. Тюленя подкарауливает у полыньи:нанесет ему мощный удар лапой и вытащит на лед. Впервые медведица рождает одного медвежонка, а затем каждые три года по паре. Новорожденные слабы, беспомощны. За матерью начинают ходить лишь в три месяца, а расстаются с ней только через полтора года. За это время она обучает их всем премудростям медвежьей жизни.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Физика
Найти давление на глубине 50 см для бензина и воды, если плотность воды 1000 кг м куби??еский, бензин 710 кг м кубический.
Математика
Из двух деревьев, находящихся на расстоянии 27км, одновременно навстречу друг другу вышли два пешехода. Через 3ч они встретились. Один пешехода шёл...
Биология