Помогите пожалуйста.Внимательно прочитаЯ. Не могу объяснить почему пишется прочитаВ а не прочитаЯ.

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Помогите пожалуйста.Внимательно прочитаЯ. Не могу объяснить почему пишется прочитаВ а не прочитаЯ.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вопрос что сделав?Это деепричастие.
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