Помогите пожалуйста.Внимательно прочитаЯ. Не могу объяснить почему пишется прочитаВ а не прочитаЯ.
Русский язык
Помогите пожалуйста.Внимательно прочитаЯ. Не могу объяснить почему пишется прочитаВ а не прочитаЯ.
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Гость:
Вопрос что сделав?Это деепричастие.
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