Помогите пожалуйста.Внимательно прочитаЯ. Не могу объяснить почему пишется прочитаВ а не прочитаЯ.

Русский язык

Помогите пожалуйста.Внимательно прочитаЯ. Не могу объяснить почему пишется прочитаВ а не прочитаЯ.

Автор: Гость