К концу 18 века основным требованием работных людей было 1)возвращение в родное село 2)передача заводов в казенное ведение 3)отмена заводских повинностей 4)повышение заработной платы
История
К концу 18 века основным требованием работных людей было 1)возвращение в родное село 2)передача заводов в казенное ведение 3)отмена заводских повинностей 4)повышение заработной платы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ 4 повышение заработной платы
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