К концу 18 века основным требованием работных людей было 1)возвращение в родное село 2)передача заводов в казенное ведение 3)отмена заводских повинностей 4)повышение заработной платы

История

К концу 18 века основным требованием работных людей было 1)возвращение в родное село 2)передача заводов в казенное ведение 3)отмена заводских повинностей 4)повышение заработной платы

Автор: Гость