К полуночи горбушка луны покраснела от этой пыли, и кусочек неба вокруг нас тоже в??светился красным. Почему ставится запятая?

Русский язык
К полуночи горбушка луны покраснела от этой пыли, и кусочек неба вокруг нас тоже в??светился красным. Почему ставится запятая?
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