Составьте предложения(Связанные с катастрофами или бедствиями) со словами на анг??ийском языке: impact , disrupt , glacier , sink (топить), depris.
Английский язык
Составьте предложения(Связанные с катастрофами или бедствиями) со словами на анг??ийском языке: impact , disrupt , glacier , sink (топить), depris.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Here are some facts to show the impacts of the disastrous heat. The house was disrupted The boy was debrised by a fireman.
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