Составьте предложения(Связанные с катастрофами или бедствиями) со словами на анг??ийском языке: impact , disrupt , glacier , sink (топить), depris.

Английский язык

Составьте предложения(Связанные с катастрофами или бедствиями) со словами на анг??ийском языке: impact , disrupt , glacier , sink (топить), depris.

Автор: Гость