От пристани однавременно в противоположых направлениях выехали две маторные лод??и через 3 ч росстояние между ними были равно 168км какова скорость первый лодки если скорость второй лодки 27 км ч
Математика
От пристани однавременно в противоположых направлениях выехали две маторные лод??и через 3 ч росстояние между ними были равно 168км какова скорость первый лодки если скорость второй лодки 27 км ч
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вычислим скорость удаления лодок V=S:t V=168:3=56 (км/ч) Вычислим скорость первой лодки 56-27=29 (км/ч) Ответ:29 км/ч скорость первой лодки.
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