От пристани однавременно в противоположых направлениях выехали две маторные лод??и через 3 ч росстояние между ними были равно 168км какова скорость первый лодки если скорость второй лодки 27 км ч

Математика

От пристани однавременно в противоположых направлениях выехали две маторные лод??и через 3 ч росстояние между ними были равно 168км какова скорость первый лодки если скорость второй лодки 27 км ч

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