Как определить род,число и падеж имён прилагательных в предложении?

Русский язык
Как определить род,число и падеж имён прилагательных в предложении?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По сущетвительному к которому они относятся. Например: Красное ЯБЛОКО Яблоко - И.п., ср.р., ед.ч. Значит Красное тоже самое
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