Какой мыс является крайней южной оконечностью Африки?используя физическую карту мира в атласе посчитайте на сколько километров он удалён от берега Антарктиды?
География
Какой мыс является крайней южной оконечностью Африки?используя физическую карту мира в атласе посчитайте на сколько километров он удалён от берега Антарктиды?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мыс Игольный - крайная южная точка Африки. Он удален от Антарктиды примерно на 39950 км.
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