Какой мыс является крайней южной оконечностью Африки?используя физическую карту мира в атласе посчитайте на сколько километров он удалён от берега Антарктиды?

География

Какой мыс является крайней южной оконечностью Африки?используя физическую карту мира в атласе посчитайте на сколько километров он удалён от берега Антарктиды?

Автор: Гость