Вынесите множитель из-под знака корня Требуется подробное решение Ответы: а) -2х × квадратный корень из -х б) -ab^3 × квадратный корень 4 степени из 5
Алгебра
Вынесите множитель из-под знака корня Требуется подробное решение Ответы: а) -2х × квадратный корень из -х б) -ab^3 × квадратный корень 4 степени из 5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Одночлен выносится из корня, если он имеет такую же степень, как и корень.
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