ДАЮ 50 БАЛЛОВ! ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! Задача номер 573(2,4) Тема: тождественное преобр??зование рациональных чисел
Алгебра
ДАЮ 50 БАЛЛОВ! ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! Задача номер 573(2,4) Тема: тождественное преобр??зование рациональных чисел
Ответ(ы) на вопрос:
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2m(1+1)/2m(1-1):4m/10m-5
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