К сложным веществам относится 1)водород 2)сера 3)кислород 4)углекислый газ
Химия
К сложным веществам относится 1)водород 2)сера 3)кислород 4)углекислый газ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Углекислый газ, так он представляет собой соединение состоящее из разных по природе атомов (кислород и углерод). Водород, кислород и сера - простые вещества, так состоят из одного вида атомов (одинаковых по природе)
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