Вычислить молярную массу относительной плотности газа: Д (о2)= 1,51

Химия
Вычислить молярную массу относительной плотности газа: Д (о2)= 1,51
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Mr(воздух)=29, а Dвоздух этого газа=1,51. Тогда Mr газа найдется так: 1,51*29=43,79 г/моль. Ответ: 43,79 г/моль (или приблизительно 44 г/моль)

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