К весне приготовили 192 г. семян моркови, семян риса в 2 раза больше, чем семян моркови, а семян репы в 3 раза меньше чем семян редиса. Сколько всего граммов семян моркови, редиса и репы приготовили для весенней посадки?
Математика
К весне приготовили 192 г. семян моркови, семян риса в 2 раза больше, чем семян моркови, а семян репы в 3 раза меньше чем семян редиса. Сколько всего граммов семян моркови, редиса и репы приготовили для весенней посадки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
192*2=384(г)-Редиса 384:3=128(г)-репы 192+384+128=704(г) Ответ: всего- 704
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