К весне приготовили 192 г. семян моркови, семян риса в 2 раза больше, чем семян моркови, а семян репы в 3 раза меньше чем семян редиса. Сколько всего граммов семян моркови, редиса и репы приготовили для весенней посадки?

Математика

К весне приготовили 192 г. семян моркови, семян риса в 2 раза больше, чем семян моркови, а семян репы в 3 раза меньше чем семян редиса. Сколько всего граммов семян моркови, редиса и репы приготовили для весенней посадки?

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