Помогите решить задачу.Отцу 40 лет,сыну 16 лет Через сколько лет отец будет в 2 раза старше сына?

Алгебра
Помогите решить задачу.Отцу 40 лет,сыну 16 лет Через сколько лет отец будет в 2 раза старше сына?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
   если через время x,отцу будет 40+x,а сыну 16+xи отец в 2 раза старше  1)40+x=(16+x  2)если через время x,отцу будет 40+x ,а сыну 16+x и отец в 2
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