Найдите область значений функции у=2x^2-8x+1.Помогите пожалуйста(с подробный решение??,что как нашли)
Алгебра
Найдите область значений функции у=2x^2-8x+1.Помогите пожалуйста(с подробный решение??,что как нашли)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение во вложенииииииииииииииииииии
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