Найдите область значений функции у=2x^2-8x+1.Помогите пожалуйста(с подробный решение??,что как нашли)

Алгебра
Найдите область значений функции у=2x^2-8x+1.Помогите пожалуйста(с подробный решение??,что как нашли)
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Гость:
Решение во вложенииииииииииииииииииии
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