Из пунктов А и В одновременно навстречу друг другу выехали два велосипедиста.через 24 мин они встретились.через 36 мин после встречи велосипедист выехавший из пункта А прибыл в пункт В.сколько времени затратит на весь путь вело...

Гость: Гость:

Первый велосипедист за 36 минут, проехал тоже расстояние, что и второй велосипедист за 24 минуты.Значит за 12 минут первый проедет столько же сколько второй за 8 минут. Первый ехал да встречи 24 минуты, значит второй преодолеет это расстояние за 16 минут. Итого второй ехал до встречи 24 минуты и от пункта встречи до пункта а 16 минут, т.е на весь путь он потратил 40 минут