Охарактеризуйте Софью из рассказа недоросль,цитатами из этого же рассказа

Литература
Охарактеризуйте Софью из рассказа недоросль,цитатами из этого же рассказа
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Автор: Гость
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Гость:
1."После отца осталась она младенцем." 2." , взяли ее в нашу деревеньку и надзираем над ее имением, как над своим" 3." Ведь Софьюшкино недвижимое имение нам к себе придвинуть не можно." 4." Изволь, сестрица, поучу вас, поучу, лишь жените меня на Софьюшке." 5."  Дядюшка, на сих днях в Москву приехал."  6..." .. тебя, моя любезная племянница, тебя делаю наследницею..." 7."  Поздравляю, Софьюшка! " 8." Теперь тебе надобен жених" 9. Любезная Софья! Скажи мне, каким случаем здесь нахожу тебя?." 10.. "Сколько горестей терпела я со дня нашей разлуки! " 11...."   прочит меня в невесты своему сыну.."... 12." ревность твоя довела б тебя до крайности!"... 13." ! А, любезная Софья, на что ты и шуткою меня терзаешь?" 14..." принуждена была я скрыть мое чувство."... 15." судьба моя зависит от воли дядюшкиной".. 16." Ты не бось, душенька. Тебя у меня никто не перебьет.".. 17."  Неужели суждено мне быть вашею женою?" 18." У нас за столом только что своя семья, с Софьюшкой" 19.  Любезная Софья! Я узнал в Москве, что ты живешь здесь против воли. " 20." . Дядюшка! Не сумневайтесь в моем повиновении." . 21" Вижу, какая разница казаться счастливым " 22."  Благодарю бога, что в самой тебе нахожу твердое основание твоего счастия." 24"  Вот мой избавитель!".
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