Какой из перечисленных признаков проявляется у человека как атавизм 1) Удлиненный хвостовой отдел 2)Расчлененность тела на отделы 3)Диффенциация зубной системы 4) Пятипалые тип конечности
Биология
Какой из перечисленных признаков проявляется у человека как атавизм 1) Удлиненный хвостовой отдел 2)Расчлененность тела на отделы 3)Диффенциация зубной системы 4) Пятипалые тип конечности
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Удлиненный хвостовой отдел
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