Три точки В,СиД лежат на одной прямой.Известно,что ВД=17см,ДС=25см.Какой может быть д??ина отрезка ВС?

Геометрия

Три точки В,СиД лежат на одной прямой.Известно,что ВД=17см,ДС=25см.Какой может быть д??ина отрезка ВС?

Автор: Гость