Три точки В,СиД лежат на одной прямой.Известно,что ВД=17см,ДС=25см.Какой может быть д??ина отрезка ВС?
Геометрия
Три точки В,СиД лежат на одной прямой.Известно,что ВД=17см,ДС=25см.Какой может быть д??ина отрезка ВС?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Точка Д делит отрезок ВС на части ВС=ВД+ДС = 17+25 = 42 см
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