Пожалуйста придумать и записать 2 предложения которых соединяет союз и,соединяет однородные сказуемые и записать 2 простых предложения

Русский язык
Пожалуйста придумать и записать 2 предложения которых соединяет союз и,соединяет однородные сказуемые и записать 2 простых предложения
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Капли дождя падали, и ветер дул все сильнее. Капли дождя падали и нагоняли тоску.   Сосульки звенели, и мороз становился все крепче. Сосульки звенели и сверкали.   Ветерок принес прохладу, и томительная жара спала. Ветерок принес прохладу и наполнил воздух свежестью.   Ласточки взмывали вверх, и я любовался их полетом. Ласточки взмывали вверх и приковывали к себе мое внимание.

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Сочинение на тему "Чудный собор"-пишите только сами пожалуйста.спасибо
Ответить
Русский язык
Если у меня был робот что я его научил это очень срочно пожалуйста
Ответить
Английский язык
Напиши слова в нужном столбике. jug?tree?cup?ten?dog?bus?street?pig?pen?kid?frog?hill?box?desk?
Ответить
Литература
Помогите пожалуйста ответить на вопросы! (50 Баллов)
Ответить
Химия
Який об'єм метану спалили якщо виділився карбон 4 оксид масою 11г . якій кількості р??човини відповідає такий обєм?
Ответить