Пожалуйста придумать и записать 2 предложения которых соединяет союз и,соединяет однородные сказуемые и записать 2 простых предложения

Гость: Гость:

Капли дождя падали, и ветер дул все сильнее. Капли дождя падали и нагоняли тоску. Сосульки звенели, и мороз становился все крепче. Сосульки звенели и сверкали. Ветерок принес прохладу, и томительная жара спала. Ветерок принес прохладу и наполнил воздух свежестью. Ласточки взмывали вверх, и я любовался их полетом. Ласточки взмывали вверх и приковывали к себе мое внимание.