Який об'єм метану спалили якщо виділився карбон 4 оксид масою 11г . якій кількості р??човини відповідає такий обєм?
Химия
Який об'єм метану спалили якщо виділився карбон 4 оксид масою 11г . якій кількості р??човини відповідає такий обєм?
Ответ(ы) на вопрос:
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Складаємо рівняння: хл 11 г СН4+2О2=СО2+2Н2О 22,4л 44г х----------------------------11 22,4----------------------44 х=22,4*11/44=5,6л метану спалили знаходимо кількість речовини 22,4л-------------------------1 моль 5,6л-----------------------------х моль х=5,6*1/22,4=0,25 моль
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