Назовите причины революций в Германии и Венгрии.какими были их итоги?

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Революция в Германии 1918 года, известная как Ноябрьская революция, начиналась во многом как реакция на революционные события в России. На начальном этапе германской революции в стране даже был популярен лозунг, позаимствованный из Советской России: «Формируйте советы!». В тогдашних событиях отличились герои, которых впоследствии почитали в СССР, - Роза Люксембург, Клара Цеткин и Карл Либкнехт. В нашей стране о них знали куда лучше, чем в Западной Германии, ведь это были ещё одни иконы в советском «коммунистическом» пантеоне. Между тем странности в протекании немецкой революции отметили ещё её современники. Причины революции Главной причиной начала революции в Германии часто называют поражение в Первой мировой войне. Однако это лишь повод. На самом деле обстановка в кайзеровской империи уже давно была накалена. революция в германии 1918-1919г фото революция в Германии фото Одну «большую причину» революции образовал целый ряд обстоятельств. Численность немецкого войска в войне была в несколько раз меньше, чем силы противника; Немецкая армия была хуже оснащена оружием и техническими средствами; «Плохое питание немецкого солдата», по выражению современника. За этим кроется суровый факт – распространение голода в Германии, и отнюдь не только в армии. Голод был не абсолютным – ему были подвержены лишь простые солдаты и самая бедная часть мирных жителей, тогда как высшее офицерство и привилегированный класс граждан ни в чём себе не отказывали; Потеря доверия к имперскому правительству. Немцы готовы были терпеть лишения и даже социальное неравенство, но лишь до тех пор, пока верили в успешный исход войны. Когда положение стало безнадёжным, народ отвернулся от правительства; Социально-экономический кризис в целом, а также экономическое, научное и техническое отставание страны от передовых стран, которое понималось как последствие архаичного монархического режима. Восстание в Киле Когда поражение Германии в войне стало очевидно, правительство решило подписать мир с Антантой. Однако сделать это оно захотело «с эффектом», дабы показать, что Германия если и проигрывает, то делает это достойно. Ради такого эффекта было решено послать вооружённый корабль прямо на английский флот – поступок бесполезный и самоубийственный. революция в германии фото революция в Германии фото Цель операции скрывалась от экипажа – матросам объявили, что их отправляют на учения. Однако информация об истинной цели распространилась среди матросов, и те подняли восстание; с корабля оно перекинулось на город Киль, а затем и на другие города Германии: матросы разъезжали по стране и рассказывали о событиях в Киле. На этой волне образовался первый германский Совет – матросский; очень быстро Советы начали возникать на фабриках и в воинских частях. Старая империя в новой одежде Однако организацией матросского Совета руководил Густав Носке – умеренный член СДПГ, действующий по распоряжению Макса Баденского – имперского главы правительства. Носке и другим «умеренным» было дано задание – повернуть революционные действия «в нужное русло». В самой Социал-демократической партии с самого начала царил раскол на умеренное и радикально-революционное крыло. Умеренные предпочитали договариваться с разными слоями немецкого населения – крупными промышленниками, старой аристократией, кайзеровскими чиновниками. На них и сделал ставку Макс Баденский, когда понял, что падение империи началось. Революция в Германии фото Постепенно умеренные социал-демократы возглавили революционное движение, с помощью военной силы расправились с радикальными элементами… и, по мнению ряда авторов, свели революцию на нет. Точнее, внешне страна преобразилась – перестала быть империей и стала республикой, социал-демократы были допущены во власть. Однако это была лишь имитация победы нового строя: в основе своей Германия осталась прежней империей с аристократами у руля политики и экономики; под новыми наименованиями действовали прежние учреждения, общественные отношения и законы. И даже официально Германия называлась Имперской Республикой с Имперским Президентом во главе.