Какое количество льда следует добавить в стакан с водой, чтобы охладить её от температуры 50 °C до температуры 10 °C? Объем воды в стакане 250 мл. Масса стакана с водой 350 г. Удельная теплоемкость стекла 0,84 кДж/(кг*°C), удел...

Физика

Какое количество льда следует добавить в стакан с водой, чтобы охладить её от температуры 50 °C до температуры 10 °C? Объем воды в стакане 250 мл. Масса стакана с водой 350 г. Удельная теплоемкость стекла 0,84 кДж/(кг*°C), удельная теплоемкость воды 4,2 кДж/(кг*°C), удельная теплоемкость льда 2,1 кДж*(кг*°C). Удельная теплота плавления льда 330 кДж/кг. Считать что в конце процесса охлаждения весь лед перешёл в жидкое состояние и тепловые потеря в окружающую среду отсутствуют. Начальная температура льда минус 10 °C.

Автор: Гость