F (x)= -x^3+2x^2-x нули функции

Алгебра
F (x)= -x^3+2x^2-x нули функции
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X(-x^2 + 2x - 1) = -x(x^2 -2x + 1) = -x(x-1)(x-1) Ответ: x = 0, x = 1
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