Задание 1. Дополните предложения прилагательными. Однажды зимой мы отправились в лес. В(…) бору было тихо. Все покрыто (…)снегом. В (…)воздухе носились (…) (…) пушинки. Ветви украсились (…)инеем. В этом (…) (…) наряде каждая ...
Русский язык
Задание 1. Дополните предложения прилагательными. Однажды зимой мы отправились в лес. В(…) бору было тихо. Все покрыто (…)снегом. В (…)воздухе носились (…) (…) пушинки. Ветви украсились (…)инеем. В этом (…) (…) наряде каждая ветка казалась (…). Задание 2. Подчеркните слова, которые являются проверочными для группы родственных слов. Мольба, молитвенный, молиться, молитва, молится. Косьба, косит, косцы, косить, скошенный. Желтизна, жёлтый, желтеть. Копирка, копировать, копия, копировальный. Ход, ходить, ходьба, восходящий, хождение. Выкройка, выкроенный, кроить, закройщик. Задание 3. Тест. 1. Общее грамматическое значение прилагательного это: А. действие Б. признак предмета В. признак признака Г. признак действия 2. Морфологические признаки прилагательного это: А. род, число Б. род, число, падеж В. род, число, лицо Г. лицо, число 3. Синтаксические признаки прилагательного это: А. определение, сказуемое Б. определение, обстоятельство В. определение, дополнение Г. дополнение, обстоятельство 4. В каком ряду все слова являются именами прилагательными? А. могуч, первый, сильное, лисий Б. беспощаден, выдуман, цветной, бела В. нетерпеливый, должен, хаки, сытый Г. одетый, несчастный, злой, высказан
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Однажды зимой мы отправились в лес. В сосновом бору было тихо. Все покрыто чистым снегом. В морозном воздухе носились легкие белые пушинки. Ветви украсились искристым инеем. В этом снежном зимнем наряде каждая ветка казалась сказочной. молится, косит, жёлтый, копия, Ход, закройщик Общее грамматическое значение прилагательного это: Б. признак предмета Морфологические признаки прилагательного это: Б. род, число, падеж Синтаксические признаки прилагательного это: А. определение, сказуемое В каком ряду все слова являются именами прилагательными? А. могуч, первый, сильное, лисий Только проверьте четвертое задание. Там точно "могуч", а не "могучий"?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Прочитайте текст. Опредилите тему и тип речи текста,подумайте,как можно озаглавить текст. Нужно сделать 2 и 3 вопросы!
Математика
Не вычисляя, определите, какие из данных выражений имеют равные значения: -15+27 -27+15 15-27 27-15 ОЧЕНЬ НУЖНО! ПОМОГИТЕ
Физика
Велосипедист проехал Первую половину пути со скоростью 12 километров час средняя ??корость на всем пути 8 километров час Чему равна его скорость на...