Задание 1. Дополните предложения прилагательными. Однажды зимой мы отправились в лес. В(…) бору было тихо. Все покрыто (…)снегом. В (…)воздухе носились (…) (…) пушинки. Ветви украсились (…)инеем. В этом (…) (…) наряде каждая ...

Русский язык

Задание 1. Дополните предложения прилагательными. Однажды зимой мы отправились в лес. В(…) бору было тихо. Все покрыто (…)снегом. В (…)воздухе носились (…) (…) пушинки. Ветви украсились (…)инеем. В этом (…) (…) наряде каждая ветка казалась (…). Задание 2. Подчеркните слова, которые являются проверочными для группы родственных слов. Мольба, молитвенный, молиться, молитва, молится. Косьба, косит, косцы, косить, скошенный. Желтизна, жёлтый, желтеть. Копирка, копировать, копия, копировальный. Ход, ходить, ходьба, восходящий, хождение. Выкройка, выкроенный, кроить, закройщик. Задание 3. Тест. 1. Общее грамматическое значение прилагательного это: А. действие Б. признак предмета В. признак признака Г. признак действия 2. Морфологические признаки прилагательного это: А. род, число Б. род, число, падеж В. род, число, лицо Г. лицо, число 3. Синтаксические признаки прилагательного это: А. определение, сказуемое Б. определение, обстоятельство В. определение, дополнение Г. дополнение, обстоятельство 4. В каком ряду все слова являются именами прилагательными? А. могуч, первый, сильное, лисий Б. беспощаден, выдуман, цветной, бела В. нетерпеливый, должен, хаки, сытый Г. одетый, несчастный, злой, высказан

Автор: Гость