Прочитайте текст. Опредилите тему и тип речи текста,подумайте,как можно озаглавить текст. Нужно сделать 2 и 3 вопросы!

Русский язык
Прочитайте текст. Опредилите тему и тип речи текста,подумайте,как можно озаглавить текст. Нужно сделать 2 и 3 вопросы!
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Гость:
Тип речи:описание тема:Награды название:Награды
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