Прочитайте текст. Опредилите тему и тип речи текста,подумайте,как можно озаглавить текст. Нужно сделать 2 и 3 вопросы!

Русский язык

Прочитайте текст. Опредилите тему и тип речи текста,подумайте,как можно озаглавить текст. Нужно сделать 2 и 3 вопросы!

Автор: Гость