Прочитайте текст. Опредилите тему и тип речи текста,подумайте,как можно озаглавить текст. Нужно сделать 2 и 3 вопросы!
Русский язык
Прочитайте текст. Опредилите тему и тип речи текста,подумайте,как можно озаглавить текст. Нужно сделать 2 и 3 вопросы!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тип речи:описание тема:Награды название:Награды
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Не вычисляя, определите, какие из данных выражений имеют равные значения: -15+27 -27+15 15-27 27-15 ОЧЕНЬ НУЖНО! ПОМОГИТЕ
Физика
Велосипедист проехал Первую половину пути со скоростью 12 километров час средняя ??корость на всем пути 8 километров час Чему равна его скорость на...
Математика
Расстояние между посёлками К и Т - 50 км.Из двух посёлков в противоположных направл??ниях выехали 2 автомобиля.Один проехал 18 км, а другой - 17 км...