Дві майстерні працюючи одночасно,виготовили 300 шкільних костюмів за 6 днів.перша майстерня самостійно може виготовити це замовлення за 15 днів.за скільки днів може виконати це замовлення друга майстерня.

Математика
Дві майстерні працюючи одночасно,виготовили 300 шкільних костюмів за 6 днів.перша майстерня самостійно може виготовити це замовлення за 15 днів.за скільки днів може виконати це замовлення друга майстерня.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)300:15=20(к.)-вигот. 1 майстерня за 1 день ; 2)300:6=50(к.)- вигот. 2 майстерні за 1 день разом; 3) 50-20=30(к.)- вигот. друга майстерня за 1 день. 4)300:30=10( д.)
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