Дві майстерні працюючи одночасно,виготовили 300 шкільних костюмів за 6 днів.перша майстерня самостійно може виготовити це замовлення за 15 днів.за скільки днів може виконати це замовлення друга майстерня.

Гость: Гость:

1)300:15=20(к.)-вигот. 1 майстерня за 1 день ; 2)300:6=50(к.)- вигот. 2 майстерні за 1 день разом; 3) 50-20=30(к.)- вигот. друга майстерня за 1 день. 4)300:30=10( д.)