1. Сделайте полный синтаксический разбор предложения. "Прохладный воздух едва ка??ает язычок свечи". 2. Сделайте морфологический разбор глагола "качает".

Гость: Гость:

1.Главные члены:воздух-подлежащее, качает-сказуемое. Второстепенные члены:Воздух(какой?)прохладный-определение. Воздух качает(как?)едва-обстоятельство. Воздух качает(что?)язычок-дополнение. Воздух качает язычок(чего?)свечи-дополнение. (Повествовательное,невосклицательное,двусоставное(так как имеет и подлежащее и сказуемое),простое,распространённое,ни чем не осложнено. 2.Качает-глагол,так как обозначает действие, отвечает на вопрос что делает?;начальная форма-качать;невозвратный,так как не имеет постфикс(суффикс) -ся;несовершенный вид,так как отвечает на вопрос что делает?(а не что сделает?);1-е спряжение,так как в 3-го л. мн.ч. окончание -ют,употреблён в форме изъявительного наклонения,наст.вр.,3-го л.,ед.ч.;в предложении выполняет роль сказуемого.