1. Сделайте полный синтаксический разбор предложения. "Прохладный воздух едва ка??ает язычок свечи". 2. Сделайте морфологический разбор глагола "качает".
Русский язык
1. Сделайте полный синтаксический разбор предложения. "Прохладный воздух едва ка??ает язычок свечи". 2. Сделайте морфологический разбор глагола "качает".
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Главные члены:воздух-подлежащее, качает-сказуемое. Второстепенные члены:Воздух(какой?)прохладный-определение. Воздух качает(как?)едва-обстоятельство. Воздух качает(что?)язычок-дополнение. Воздух качает язычок(чего?)свечи-дополнение. (Повествовательное,невосклицательное,двусоставное(так как имеет и подлежащее и сказуемое),простое,распространённое,ни чем не осложнено. 2.Качает-глагол,так как обозначает действие, отвечает на вопрос что делает?;начальная форма-качать;невозвратный,так как не имеет постфикс(суффикс) -ся;несовершенный вид,так как отвечает на вопрос что делает?(а не что сделает?);1-е спряжение,так как в 3-го л. мн.ч. окончание -ют,употреблён в форме изъявительного наклонения,наст.вр.,3-го л.,ед.ч.;в предложении выполняет роль сказуемого.
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