Сколько градусов содержит угол между минутной И часовой стрелками на часах потол??чного 1 час 2 часа 5:00 помоги
Математика
Сколько градусов содержит угол между минутной И часовой стрелками на часах потол??чного 1 час 2 часа 5:00 помоги
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 час - 30 градусов 2 часа - 60 градусов 5 часов - 150
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