Сколько градусов содержит угол между минутной И часовой стрелками на часах потол??чного 1 час 2 часа 5:00 помоги

Математика

Сколько градусов содержит угол между минутной И часовой стрелками на часах потол??чного 1 час 2 часа 5:00 помоги

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