Часть 1. Прочитаете предложения А, Б, В, Г и выполните задания А1-А6. А. Горные дороги и тропы были занесены глубоким снегом. Б. Однажды в горах Памира группу конников застал сильный ураган. В. Как только ураган стих они дв...

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Часть 1. Прочитаете предложения А, Б, В, Г и выполните задания А1-А6. А. Горные дороги и тропы были занесены глубоким снегом. Б. Однажды в горах Памира группу конников застал сильный ураган. В. Как только ураган стих они двинулись в путь. Г. Конники вынуждены были переждать непогоду. А1. В какой последовательности нужно расположить предложения, чтобы получился связный текст? А, Б, В,Г 2. А, В,Б, Г 3. А, Г, Б, В 4. Б, А,Г, В. А2. В каком предложении допущена пунктуационная ошибка? 1.А 2. Б 3. В 4. Г А3. У какого слова из данного текста неправильно определена принадлежность к той или иной части речи? Конники – имя существительное Занесены – краткое прилагательное Однажды – наречие Двинулись – глагол А4. Укажите верную характеристику предложения А. Сложносочиненное Повествовательное, простое, нераспространенное Повествовательное, невосклицательное, простое, осложнено однородными членами предложения Сложноподчиненное А5. Какое сочетание слов является грамматической основой в предложении Б? Группу конников застал Застал сильный ураган Однажды застал Застал ураган А6. В каком варианте ответа правильно указаны все предложения, в которых есть краткие причастия? А,Г. 2. А 3. В 4. А,Б,Г А7. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? ПремИрованнный СозданА НаклОненный ЗвОнящий А8. В каком варианте ответа во всех словах на месте пропуска пишется гласная е? Оберега..мый, омыва..мый, расста..вший Усыпля..мый, кле..вший,овева..мый Озлобл..нный,броса..мый,чита..мый Брос..вший, называ..мый, увид..нный А9. В каком варианте ответа пропущена одна и та же буква? К цветущ..й акации, о наступающ..й осени, перед разваливш..мся зданием К улыбающ..йся девочке, в подъехавш..м автобусе, о блестящ..м таланте О состоявш..мся экзамене, о сражавш..мся отряде, перед открывш..мся окном Кусочки пахуч..ей рыбы, в син..м халате, чарующ..м звучанием А10. В каком варианте ответа во всех словах пропущена одна и та же гласная? Крас..щий, колебл..щийся, зеленее..щийся Маш..щая,слыш..щая,рокоч..щий Череду..щиеся,чувству..щий, стел..щимся Барабан..щий, шеству..щий,пен..щихся А11. В каком слове на месте пропуска пишется -н-? Скоше..ый Загороже..ый Написа..а неосвеще..ая 12. В каком варианте ответа НЕ- со всеми словами пишется раздельно? Книги (не)сложены, (не)тронутый снег, (не)выспавшийся утром ребенок (Не)тронутый снег, (не)доумевающий взгляд, еще (не)оконченный путь (Не)выполненная вовремя работа, окна (не)вымыты, (не)прочитанная, а просмотренная книга (Не)гре..щее солнце, (не)видимый на фоне леса, (не)годующий возглас А13. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых должны стоять запятые? В степи(1)расположенной по соседству с пустынными песками(2) в полдень(3)находилось большое стадо овец(4)улегшихся на отдых. 1,2,4 2. 1,2,3,4 3. 1,4 4. 1,2 А 14. В каком варианте ответа содержится грамматическая ошибка? Подгоняемая лодка неслась по реке ветром. Тысячи звуков смешивались в длинный скачущий гул. Мы медленно пробирались по узкой, заросшей травой лесной тропинке. Каждый звук словно стоит в застывшем воздухе А15. В каком предложении придаточную часть сложноподчиненного предложения нельзя заменить причастным оборотом. Мы разместились в доме, который был построен лесником. Туристы пришли к реке, которая переливалась всеми цветами радуги. Каменистое дно поросло пышными подушками зеленого мха, который мягко пружинит под ногами. Тюльпан считали одним из чудес природы, которое должно быть представлено в саду каждого уважающего себя коллекционера.

Автор: Гость