Самая высокая температура почвы в Туркмении достигает 77 °С. Какова начальная температура куриного яйца-гиганта массой 420 г, зарегистрированного в 1977 г. в Киргизии, если оно получило при засыпании горячим песком 40 кДж энерг...
Физика
Самая высокая температура почвы в Туркмении достигает 77 °С. Какова начальная температура куриного яйца-гиганта массой 420 г, зарегистрированного в 1977 г. в Киргизии, если оно получило при засыпании горячим песком 40 кДж энергии? Удельная теплоемкость содержимого яйца 2 кДж/(кг • К).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
m=420 г =0,42 кг Q=40 кДж c= 2 кДж/(кг • К) t ₂=77°C t₁ - ? Q=cmΔt В систему СИ можно не переводить, т.к. одинаковые приставки все равно сократятся Δt=Q/(cm)=40/(2*0,42)≈47,6 (°C) t₁ =t₂-Δt=77°C-47,6°C=29,4°C Ответ: 29,4°C
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Русский язык
Биология
Математика