Составьте 5 предложений с кратными страдательными причастиями.
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Составьте 5 предложений с кратными страдательными причастиями.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Потерянные ценные вещи. 2) Внезапно разбуженные полусонные ребята. 3) Выученные трудные уроки. 4) Бесчисленные запутанные следы. 5) Мужественные овеянные славой герои.
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