Синонимы к слову не с части не далеко не большой не весёлый невежда не богатый неж??ость неаккуратный небо негромко не правда неделя

Литература
Синонимы к слову не с части не далеко не большой не весёлый невежда не богатый неж??ость неаккуратный небо негромко не правда неделя
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Синоним к слову несчасте горе
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