Синонимы к слову не с части не далеко не большой не весёлый невежда не богатый неж??ость неаккуратный небо негромко не правда неделя

Литература

Синонимы к слову не с части не далеко не большой не весёлый невежда не богатый неж??ость неаккуратный небо негромко не правда неделя

Автор: Гость