Характеристика Фасусова

Гость: Гость:

Вы имели ввиду: Фамусов? Московский дворянин средней руки. Служит управляющим в неназванном казённом месте. Был женат, но жена умерла вскоре после родов, оставив супругу единственную дочь Софью. Сам себя характеризует следующим образом: Однако бодр и свеж, и дожил до седин, Свободен, вдов, себе я господин… Монашеским известен поведеньем!.. Однако окружающие несколько иначе представляют себе Фамусова. Дочь Софья так отзывается о родителе: «Брюзглив, неугомонен, скор». Да и его навязчивые домогательства Лизы свидетельствуют о том, насколько «монашеским» является его поведение.