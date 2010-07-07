Запишите в виде равенства :г) в первый сосуд налили m ......матем 5 класс стр 62 номер 378??)
Математика
Запишите в виде равенства :г) в первый сосуд налили m ......матем 5 класс стр 62 номер 378??)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M + ( m - 7 ) = ( m - 7 ) + 10
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