Координата тела, движущегося прямолинейно и равномерно , определяеттчя уравнением х=5-3t. Определить начальную координату, скорость и направление движения тела. напишите пожалуйста и дано если не сложно)
Физика
Координата тела, движущегося прямолинейно и равномерно , определяеттчя уравнением х=5-3t. Определить начальную координату, скорость и направление движения тела. напишите пожалуйста и дано если не сложно)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: х=5-3t x₀-?V-? Движение тела - равномерное. Запишем общий вид уравнения движения: x=x₀+Vt (1) Сравним уравнение (1) с уравнением из условия, имеем х₀=5м, V=-3м/с, знак минус означает, что тело движется в сторону, противоположную оси ОХ
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Українська мова