Координата тела, движущегося прямолинейно и равномерно , определяеттчя уравнением х=5-3t. Определить начальную координату, скорость и направление движения тела. напишите пожалуйста и дано если не сложно)

Физика

Координата тела, движущегося прямолинейно и равномерно , определяеттчя уравнением х=5-3t. Определить начальную координату, скорость и направление движения тела. напишите пожалуйста и дано если не сложно)

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