Каковы причины значительного возрастания численности бактерий в организме заболевшего человека

Биология
Каковы причины значительного возрастания численности бактерий в организме заболевшего человека
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Происходит размножение бактерий путём деления одной клетки, откуда после и появляются множество новых бактерий в теле человека. 
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