Переведите в двоичную систему число 69 в 10
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Переведите в двоичную систему число 69 в 10
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
69₁₀=1000101₂ из 10 с/с в двоичную переводим делением на 2 с остатком, процесс продолжаем до тех пор, пока результат делится на 2, Остатки записываем справа налево, это и будет двоичное число!!! 1000101₂=1*2⁰+1*2²+1*2⁶=1+4+64=69₁₀ Успехов
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