Составьте предложения со следующими словами .язык межнационального общения, родной язык, ученый, достижение науки, изучать

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Составьте предложения со следующими словами .язык межнационального общения, родной язык, ученый, достижение науки, изучать
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Язык межнационального общения используется различными народами для понимания друг друга.  Самое дорогое, что есть у человека- это его родной язык великие ученые современности делают множество открытий, помогающим нам в жизни. Эти достижения науки очень ценны для человечества. Вначале он изучал поверхностно биологию, а затем втянулся.
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