Після закінчення школи перед учнем стояв вибір: піти працювати столяром із заробітною платою 12 тис. грн. в рік; піти працювати водієм із заробітною 13 тис. грн в рік Проте він поступив в університет . Якою є альтернативна його...

Экономика

Після закінчення школи перед учнем стояв вибір: піти працювати столяром із заробітною платою 12 тис. грн. в рік; піти працювати водієм із заробітною 13 тис. грн в рік Проте він поступив в університет . Якою є альтернативна його рішення за перший рік навчання? а) 25ка грн б) 13ка грн в) 12ка грн г) 0 грн

Автор: Гость