Після закінчення школи перед учнем стояв вибір: піти працювати столяром із заробітною платою 12 тис. грн. в рік; піти працювати водієм із заробітною 13 тис. грн в рік Проте він поступив в університет . Якою є альтернативна його...
Экономика
Після закінчення школи перед учнем стояв вибір: піти працювати столяром із заробітною платою 12 тис. грн. в рік; піти працювати водієм із заробітною 13 тис. грн в рік Проте він поступив в університет . Якою є альтернативна його рішення за перший рік навчання? а) 25ка грн б) 13ка грн в) 12ка грн г) 0 грн
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 25ка грн я думаю что это правильно
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