Могут ли градусные меры углов трапеции пропорциональны числам 8,7,13,12???

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Сумма углов трапеции, как и любого многоугольника 360 градусов. Таким образом 360 должно нацело делится на сумму чисел, которым пропорциональны углы, т.е. 360/(12+13+7+8)=360/40=9 Значит один из углов 9*8=72 второй 7*9=63 третий 13*9=117 четвёртый 12*9=108 Для проверки данного утверждения можно использовать правило , что сумма односторонних углов трапеции 180 градусов 72+108=117+63=180