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Что больше? 72 м/с или 14 км/ч Плиззз
Физика
Что больше? 72 м/с или 14 км/ч Плиззз
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Гость:
72 метра в секунду ооррррр
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